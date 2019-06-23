شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود التيرانجا» يصطدم بـ «تنزانيا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن إنجاز جديد يتوج عن طريقه بالكرة الذهبية، يأمل ساديو مانى في تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الأمم الإفريقية، وذلك عندما يخوض منتخب بلاده السنغال، مباراة قوية أمام منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، والتى من المقرر أن تنطلق عند السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوى.

من جانبه، اكد أليو سيسيه، المدير الفنى للمنتخب السنغالى، أن منتخب بلاده يقع في مجموعة متوازنة وأنه يسعى للفوز في كل المباريات بغض النظر عن المنافس الذي يواجهه الفريق. وقال سيسيه: «يجب أيضا ألا نقلل من شأن منتخبى كينيا وتنزانيا، وسوف نحترم المنافسين ونستعد لهم أيضا بشكل جيد».