شكرا لقرائتكم خبر عن صحف عالمية: أفريقيا فخورة بـ«أم الدنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت صحف عالمية الضوء على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من رموز الكرة الإفريقية والمصرية.

فيما أشاد الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة الجمهور الإفريقى، بالافتتاح، معبرين عن انبهارهم بالحفل على صفحاتهم الشخصية على موقعى «فيسبوك» و«تويتر»، وأجمع الكثيرون على أن مصر «غرقت في الألوان في ليلة مبهجة».

وقالت صحيفة «جارديان»، البريطانية، إن حفل الافتتاح بدا «مدهشًا»، مضيفة أن «المهمة أنجزت للمُضيفين، وأن مصر استطاعت أن تظهر ملامحها، وأبرز ما يميزها في الحفل على قطعة القماش الضخمة التي امتدت بطول الملعب.

وقالت شبكة «إى.إس.بى.إن»، الأمريكية الرياضية، إن مسألة تأمين الحدث لم تترك للصدفة أبدا، بل اتخذت مصر كافة التدابير، في الوقت الذي تتواجد فيه تهديدات أمنية متوقعة من جماعة الإخوان بعد وفاة محمد مرسى، وأضافت الشبكة المتخصصة أن مصر غرقت في الألوان في ليلة مبهجة «فاقت التوقعات». وكتب أحد المستخدمين على موقع «تويتر»، وهو زيمبابوى الجنسية، أن حفل الافتتاح المصرى كان أفضل من حفلات كأس العالم الخمس الماضية، وأن مصر جعلت أبناءها فخورين بها عن جدارة.

وكانت من أبرز التعليقات: «مشاهد سماوية في القاهرة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، انظر كيف الأهرامات العتيقة عادت حية بصورة مجيدة!، هذا مستوى عالمى، أحسنت يا مصر».

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ونشرت صحفية رياضية لبنانية بقناة «إل.بى.سى» صور الافتتاح الملونة على صفحتها وكتبت «يا له من افتتاح بديع»، فيما كتبت صحيفة «فانجارد»، النيجيرية، عن حفل الافتتاح إنه أمل المصريين لم يخيب تقنيا وشكليا كان الافتتاح متقن.

كما وصفت صحيفة «ZIM DAILY» كأس أمم إفريقيا بأنه شاق وصعب، ونشرت تقريرا بعنوان «زيمبابوى تستعد لبطولة أمم إفريقية شاقة وصعبة على أرض مصر».

وحسب شبكة «سكاى سبورتس»، الإخبارية المتخصصة، فإن النجم تريزيجيه، الذي سجل هدف الفوز لمنتخب مصر أمام زيمبابوى، كافأ الفراعنة بهدف رائع قبل انتهاء الشوط الأول، الذي «شهد هيمنة المنتخب المصرى»- على حد تعبيرها. فيما وصفت «إف.بى.سى»، الإخبارية، الأمر بأنه «افتتاح نموذجى» قامت به مصر لتستهل بطولة الأمم بشكل موفق. وأشارت الشبكة إلى أن صلاح كان قريباً من مضاعفة النتيجة في أكثر من فرصة، ولكن أحبطها حارس مرمى زيمبابوى.

حيث قالت صحيفة «نيو زيمبابوى» إنه على الرغم مما كانت تمر به مصر من أحداث وعمليات إرهابية، بالإضافة إلى ضيق الوقت، إلا أنها نظمت هذا الحدث بشكل احترافى.

أما صحيفة «ذا هيرالد»، الزيمبابوية، الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الفريق الزيمبابوى كافح من أجل الفوز في «مواجهة الفراعنة الأقوياء على أرضهم، وباعتبارها أول مباراة في بطولة إفريقيا».

وشكرت إحدى المشجعات من غانا مصر، على حسابها على «تويتر»، لجعلها «إفريقية فخورة بنفسها»، وقالت: «شكرا مصر على هذا المجهود، نقدم لإفريقيا ما تستحق أخيرا»، فيما كتب آخر وجنسيته نيجيرية إنه معجب بشدة بالمصريين «هذا أمر هائل، على المعايير العالمية بالكامل»، مشاركا صورا من حفل الافتتاح.