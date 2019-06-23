شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الأطلس» يتطلعون لتكرار مباراة 2008 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع المنتخب المغربى إلى تكرار فوزه على نظيره الناميبي، الذي حققه منذ 11 عاما وبالتحديد في بطولة 2008، وذلك عندما يلتقى الفريقان اليوم الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى من المقرر أن تنطلق عند الرابعة والنصف مساء. وكان أسود الأطلس قد سحق المحاربون الشجعان بنتيجة 5- 1 في افتتاح مسيرة الفريقين بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2008 بغانا، ويطمح المنتخب المغربى لبداية مماثلة في النسخة الحالية نظرا لقوة المجموعة التي تضم جنوب إفريقيا وكوت ديفوار. ورغم هذا الفارق الكبير في الإمكانيات ينتظر أن يتعامل المنتخب المغربى بحذر شديد مع هذه المباراة خاصة أن نظيره الناميبى فجر مفاجأة خلال استعداداته للبطولة عندما تغلب على غانا 1 ـ 0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالإمارات. ويرغب هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب في تفادى إرهاق لاعبيه المصابين ومنهم الثنائى المحترف بالدورى الهولندى كريم الأحمدى ونوصير المزراوى، وكان رينارد قد اشتكى من بطء لاعبيه خلال وديتى جامبيا وزامبيا، بسبب التدريبات الشاقة للمعد البدنى للأسود باتريس بومل، وقال إنه يأمل أن يكونوا أمام ناميبيا في قمة الجاهزية.

من جانبه، قال نور الدين أمرابط، نجم المنتخب المغربى، إن لاعبى الأسود يجتهدون من أجل التأقلم على الأجواء الحارة في مصر، وأضاف أمرابط: «متأكدون أننا سنتغلب على كل الصعوبات التي تواجهنا، لأن هدفنا هو الذهاب بعيدًا في المنافسة القارية، من المهم أن نسجل الفوز على ناميبيا. فيما عكف ريكاردو مانيتى، المدير الفنى لمنتخب ناميبيا، على تحفيز لاعبيه والاعتماد على العامل النفسى لمجارة المنتخب المغربى القوى.