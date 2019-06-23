«محاربو الصحراء» يتحفزون للمرور عبر «نجوم هارامبي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن الذات وعن عودة الثقة من جديد بعد فترة من الاهتزازات، يدخل المنتخب الجزائرى اختبارا سهلا نسبيا، وذلك عندما يلتقى نظيره المنتخب الكينى، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر، والتى من المقرر أن تنطلق عند العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوى.

ويأمل جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، في تحقيق فوز مريح في بداية مشوار الفريق بالبطولة، للحصول على ثقة أعلى، وعلى الجانب الاخر، كشف إيريك أوما، مدافع منتخب كينيا، عن الحماس الشديد الذي يعيشه لاعبو المنتخب، قبل مباراتهم الافتتاحية، وأكد أوما أنه بقدر احترام فريقه لمنافسه، إلا أن منتخب كينيا لن يكون منافسا سهلا.