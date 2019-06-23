شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يا مصر.. المنتخب يعالج سلبيات «ضربة البداية» قبل مواجهة الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى عن حلول سريعة لعدد من السلبيات التي ظهرت على الفريق خلال المواجهة الأولى التي جمعته مع زيمبابوى، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله «تريزيجيه»، وذلك قبل الجولة الثانية التي ستجمعه مع الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل.

وأظهرت الجولة الأولى معاناة اللاعبين الضغوط الشديدة نتيجة مطالبة المسؤولين والجماهير للفريق بحصد اللقب، ما أثر على أدائهم الفنى، خصوصًا في الشوط الثانى، الذي شهد صحوة لمنتخب زيمبابوى، الذي نجح في العودة إلى اللقاء، وهدد مرمى الفراعنة في أكثر من مناسبة، وكان قريبًا من زيارة الشباك.

وسيركز خافيير أجيرى، المدير الفنى، على الجلسات النفسية لإزالة الضغوط وتحرير اللاعبين منها حتى يتمكنوا من خوض المباريات بشكل جيد، كما أظهر اللقاء تراجعًا في المستويين الفنى والبدنى، ما يشير إلى ضعف إعداد الفريق، بالرغم من دخوله معسكرًا مبكرًا قبل البطولة وخوض وديتين مع تنزانيا وغينيا، فضلًا عن استمرار أزمة إهدار الفرص التي عانى منها المنتخب طوال السنوات الماضية، والتى مازالت موجودة، بالرغم من محاولات الجهاز الفنى علاجها قبل البطولة. وشهدت مواجهة زيمبابوى إهدار العديد من الفرص السهلة، خصوصًا التي أُتيحت للنجم محمد صلاح، الذي أهدر وحده فرصتين مؤكدتين، بسبب الاستعجال في إنهاء الفرص، فيما ظهر مهاجم الفريق مروان محسن بمستوى ضعيف، ولم تظهر له أي بصمة، ليقوم «أجيرى» بسحبه في الشوط الثانى والدفع بوليد سليمان، ولم يمنح باقى المهاجمين الفرصة، ما يشير إلى عدم اقتناع المدير الفنى بمستوى المهاجمين، ورغم تسجيله الهدف الوحيد، لكن أداء «تريزيجيه» عليه علامات استفهام لعدم ثبات أدائه واستمرار حالة الفردية، التي تُعتبر مشكلة لم يستطع اللاعب التخلص منها، رغم محاولات الجهاز الفنى علاجها من خلال الجلسات الفردية معه على هامش المعسكر.

وعقد «أجيرى» جلسة مع اللاعبين، السبت، داخل فندق الإقامة، شرح خلالها سلبيات وإيجابيات مباراة زيمبابوى، ووفقًا للمعلومات الواردة من المعسكر، فإن المدير الفنى ظهرت عليه علامات الغضب من الأداء، وأبلغ اللاعبين عدم رضاه عن مستواهم، وحذرهم من استمرار الأداء غير المقنع، خاصة أن المنتخب ستكون أمامه مواجهات صعبة في الأدوار التالية، التي سيلتقى فيها الفريق مع منافسين أقوياء، كما حذر البدلاء من افتعال الأزمات داخل المعسكر، مؤكدًا لهم أن اختياراته ستكون للعناصر المقتنع بها فقط، وأنه صاحب الكلمة الأخيرة في مسألة اختيار التشكيلة. ويفكر «أجيرى» في إجراء بعض التعديلات في التشكيلة أمام الكونغو، وذلك بعدما تحفظ على أداء عدد من اللاعبين الذين شاركوا أمام زيمبابوى.

وقرر المدير الفنى عقد جلسة خاصة مع معاونيه لمناقشة الأزمات والوصول إلى تشكيلة مناسبة للمواجهة المقبلة، التي يعتبرها صعبة جدًا.

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من جانبه، اعترف «أجيرى»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عُقد عقب المباراة، بأن المنتخب بدأ اللقاء بشكل جيد، وكان الأفضل بدليل كم الفرص التي أُتيحت، ولم نستثمرها، باستثناء الفرصة التي سجل منها «تريزيجيه» الهدف الوحيد، لكن الأداء تراجع في الشوط الثانى، نتيجة الضغوط وظهور منتخب زيمبابوى بمستوى جيد، وكان الأفضل خلال الشوط، وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، لكن بدون تسجيل.

وأضاف أن «صلاح» أهدر فرصتين لو سجلهما لكانت النتيجة ستتضاعف ونخرج بفوز كبير.

وتابع أن الأزمة الثانية كانت في تراجع الأداء، وسنحاول علاجها وأتمنى علاجها مع توالى المباريات، وسنركز أيضًا على علاج أزمة إهدار الفرص، وعمومًا كان يهمنى الفوز والحصول على النقاط الثلاث الأولى.

وأوضح: «نحتاج عملًا متواصلًا وتركيزًا في التحضير حتى نصل إلى المستوى المُرْضِى ونستطيع تحقيق الانتصارات، وأعتقد أننا نحتاج للعمل بدون ضغوط».

من جهته، أعرب محمود علاء، لاعب المنتخب، عن سعادته بفوزه بجائزة «أفضل لاعب في المباراة».

وقال، خلال كلمته، عقب تسلمه الجائزة: «أبارك للشعب المصرى كله الفوز في المباراة الأولى، الذي يُعتبر بداية جيدة نحو تحقيق الهدف الأكبر الذي نسعى إليه، وهو الفوز بالبطولة».

وأضاف «علاء»: «اشتغلت جيدًا على نفسى خلال الفترة التي سبقت البطولة حتى أكون جاهزًا، وأشكر الجماهير ورئيس الجمهورية على دعمهم المنتخب وتشجيعهم المستمر لنا، كما أننى سعيد بارتداء فانلة المنتخب لأنه شرف كبير، وأتمنى أن تُكلَّل جهودنا بالحصول على اللقب».