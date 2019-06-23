شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومي»: منتخبا مصر والجزائر أبرز المرشحين للقب «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومى، أن منتخب بلاده مرشح بقوة للتتويج بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتى يخوض خلالها المنتخب الجزائرى مباراته الافتتاحية، اليوم، أمام منتخب كينيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا السنغال وتنزانيا. وقال «بلومى»: «نملك منتخبًا قويًا ومدربًا جيدًا (جمال بلماضى)، وقادرون على التتويج بكأس الأمم الإفريقية في مصر رغم صعوبة المهمة».

وأضاف أحد لاعبى الجزائر في كأس العالم 1982 في إسبانيا: «عكس ما يقوله البعض، سيقول المنتخب الجزائرى كلمته في مصر. متفائل بهذا الجيل».

وتوقع «بلومى» أن يُتوَّج فريق عربى بالبطولة، قائلًا: «الكأس ستكون عربية. المنتخب المصرى أعتبره المرشح الأبرز للتتويج باللقب لأنه منتخب قوى وسيحظى بدعم جماهيرى كبير، منتخبا المغرب وتونس أيضًا أرشحهما للعب دور بارز في البطولة، ولا أستبعد تتويج أحدهما باللقب». ووجّه «بلومى» رسالة إلى الجماهير الجزائرية التي حضرت لتساند محاربى الصحراء أو المتواجدة في الجزائر، بضرورة الدعم الكبير والمساندة للمنتخب الجزائرى لاستعادة اللقب الغائب من 1990 والعودة مرة أخرى إلى قمة الكرة الإفريقية.