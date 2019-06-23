شكرا لقرائتكم خبر عن استضافة أمم إفريقيا = التتويج بالبطولة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يخلو سجل المنتخب المصرى لكرة القدم من الميداليات والصعود على منصات التتويج عند استضافة بطولة أمم إفريقيا، وهو ما حدث في 4 مرات سابقة قبل انطلاق النسخة الجارية 2019.

وتستضيف مصر منافسات الكان في نسخة 2019 للمرة الخامسة في تاريخها، كأكثر دولة احتضنت العرس الإفريقى، متفوقةً على غانا «أربع استضافات».

ويُعول الفراعنة كثيرا على عاملى الأرض والجمهور خلال النسخة الحالية من أمم إفريقيا، لتحقيق النجمة الثامنة ومواصلة التألق في سماء القارة السمراء.

Advertisements

ومع استضافة المنتخب المصرى نسخة 1959 للمرة الأولى في تاريخ البلاد، تمكن الفراعنة بسهولة من الحفاظ على اللقب ومعانقة الكأس، بعدما حقق فوزين على حساب إثيوبيا والسودان في دورة أقيمت بنظام الدورى من دور واحد، عقب انسحاب منتخب جنوب إفريقيا من المشاركة.

وفى المرة الثانية التي استضاف خلالها المنتخب المصرى الكان في 1974 حقق الفراعنة البرونزية، بعدما تمكن منتخب الكونغو الديمقراطية، من تحقيق عودة تاريخية في النتيجة في لقاء نصف النهائى، ملحقاً بالفراعنة أول هزيمة بالكان وسط أنصارهم، وحقق المنتخب المصرى أكبر فوز في تاريخ مواجهات المركزين الثالث والرابع خلال تلك النسخة برباعية نظيفة في شباك الكونغو برازفيل.

تعود مصر لاحتضان الكان ويعود معها التتويج ومعانقة الأميرة السمراء، وذلك في نسخة 1986، فعلى الرغم من استهلال منتخبنا مشواره بهزيمة غير متوقعة على يد نظيره السنغالى، إلا أنه تدارك الأمور سريعاً حتى تمكن من التتويج في النهائى على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

وفى نسخة 2006، يأبى المصريون أن تخرج الكأس خارج حدود القاهرة، فيعزف الفراعنة سيمفونية كروية ويتوجون بلقب ملحمى على حساب المنتخب الإيفوارى بركلات الترجيح في المباراة النهائية، ليبقى منتخبنا القومى دائم الصعود على منصات التتويج وحصد الميداليات عند استضافة الكان، وهو ما يأمل أنصار الفراعنة في تكراره خلال النسخة الجارية.