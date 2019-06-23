شكرا لقرائتكم خبر عن «منتخب الأولاد» يتحدى كبار إفريقيا بالعملاق الهولندي «فيلدفيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُتوقع بشكل كبير أن تتحول جنوب إفريقيا للاعتماد على لارس فيلدفيك، المهاجم المولود في هولندا، كاختيار مفاجئ، عندما تواجه ساحل العاج في كأس الأمم الإفريقية، غد الاثنين.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذى أصبح مؤهلا لحمل جنسية جنوب إفريقيا، لأن والده ولد هناك، مباراتين دوليتين، وشكل اختيارا مفاجئا ضمن تشكيلة المدرب ستيوارت باكستر، التي تضم 23 لاعبا.

وأقنعت حصيلة فيلدفيك التي تبلغ 24 هدفا، سجلها في الموسم المنقضى مع سبارتا روتردام، وقاده بها للصعود لدورى الدرجة الأولى الهولندى، باكستر بالإقدام على المخاطرة بضمه.

وعزز المستوى الرائع خلال الاستعدادات التي أجراها الفريق، في الأسبوعين اللذين سبقا البطولة، من فرص المهاجم البالغ طوله 1.96 متر في المشاركة

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وقال فيلدفيك: «خضنا استعدادات جيدة في جوهانسبرج ودبى وأيضا في مصر، خضنا تقسيمة جيدة فيما بيننا خلال التدريبات، وكان من الرائع بالنسبة لى أن أسجل بعض الأهداف».

وواصل: «بالنسبة لى، فإن الأمر يتعلق بأن أثبت للمدرب أننى على أتم الاستعداد، ويحدونى الأمل أن أظهر له المزيد».

كانت مسيرة فيلدفيك قد شهدت تنقله المستمر بين الأندية، بما في ذلك فترة قضاها مع نوتنجهام فورست في إنجلترا، إضافة لفترات في بلجيكا والنرويج، كما لعب لعدة أندية هولندية.

وتم إيقافه العام الماضى من قبل نادى جرونينجن، وسط تقارير صدرت عن رفضه الحلول بديلا في مباراة بالدورى، وتتمثل سمعته في هولندا في أنه لاعب غريب الأطوار.

وعن الأجواء التي مر بها عقب انضمامه لتشكيلة جنوب إفريقيا، قال فيلدفيك: «إنها ثقافة مختلفة مقارنةً بهولندا، لكننى بدأت أحبها حقا.. يتحسن الأمر بشكل مستمر».