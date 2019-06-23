شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: مليار ونصف شاهدوا حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أن عدد من شاهدوا حفل افتتاح البطولة بلغ مليار ونصف المليار شخص حول العالم.

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وتعهد فضل بأن يكون حفل ختام البطولة الأفريقية يوم 19 يوليو المقبل «أسطوريا».

وانطلقت كأس الأمم الأفريقية في مصر أمس الجمعة، وفاز الفراعنة في مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف دون رد.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، أنه تلقى إشادة كبيرة بحفل افتتاح البطولة الذي أقيم أمس، على استاد القاهرة متعهدا في الوقت ذاته بألا يقل مستوى حفل الختام عن حفل الافتتاح الذي نال إشادة واسعة.