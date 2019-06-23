شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحضر حفل "الأولمبية الدولية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت لوزان في سويسرا يوم السبت حفل توزيع الحلقات الذهبية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وتوماس باخ، ئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية حول العالم.

وانطلق الحفل بإستعراض لفقرات ثقافية وفنية عن البلد المستضيف للحفل بالإضافة إلى استعراض للمنافسات والألعاب والبرامج الأولمبية التي نظمت خلال العام الماضي والحالي واستعراض أبرز الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد بوينوس آيرس للشباب الذي احتضنت منافساته الأرجنتين وشهدت حصول السعودية على أول ميدالية أولمبية ذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري بالإضافة إلى ميداليتين برونزية للعداء محمد المعاوي والرباع علي العثمان.