نتيجة مباراة غينيا ومدغشقر فى كأس الأمم الأفريقية

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2

ينتظر ملايين المصريين والعرب اليوم مباراة غينيا ودغشقر التى تُقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تُقام فى مصر ابتداءاً من اليوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو من الشهر القادم.

وتُعد هذه البطولة أحد أكثر البطولات الأفريقية التى تحظى بإقبال جماهيري عالي ونسب مشاهدة عالية من مصر وجميع الدول العربية والأفريقية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة غينيا ودغشقر، فتابعونا.

مباراة غينيا ودغشقر

تُقام المباراة اليوم بين منتخبي غينيا ودغشقر فى تمام الساعة العاشرة مساء على أرض ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم من مشجعي المنتخبين.

متابعة مباراة غينيا ومدغشقر