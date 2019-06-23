نتيجة مباراة غينيا ومدغشقر فى كأس الأمم الأفريقية

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2

يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة غينيا ومدغشقر التى تُقام فى العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة غينيا ومدغشقر، فتابعونا.

مباراة غينيا ومدغشقر

تُلعب مباراة غينيا ومدغشقر اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين.

متابعة مباراة غينيا ومدغشقر