نتيجة مباراة البرازيل والبيرو 5-0 “كوبا أميركا 2019” منتخب السامبا يسحق بيرو بخماسية...

نقدم لكم نتيجة مباراة البرازيل وبيرو اليوم، حيث يستقبل ملعب السامبا صاحب الأرض والجمهور مباراة البرازيل ضد بيرو في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كوبا أميركا 2019 وتقام المباراة مساء اليوم السبت 22 يونيو 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءاٌ بتوقيت مصر 10:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي ان سبورت beIN SPORTS ماكس max 4 HD مباريات كوبا اميركا 2019.

نتيجة مباراة البرازيل وبيرو اليوم في كوبا أميركا 2019، يقدم موقع عرب فور نيوز متابعة مباراة البرازيل وبيرو أول بأول، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من كوبا أميركا بدور المجموعات،و يتابع الجمهور الرياضي وعشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم مباراة قوية وأداء كروي عالي المستوى بين مباراة البرازيل وبيرو كوبا أميركا.

نتيجة مباراة البرازيل وبيرو اليوم

نتابع الآن نتيجة مباراة البرازيل وبيرو، ملخص ماتش البرازيل ضد بيرو اليوم في كوبا أميركا، لحظات قليلة وتبدأ مباراة البرازيل وبيرو، وسنضع لكم التغطية الكاملة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم، وسنتابع معكم أول بأول ملخص ونتيجة مباراة البرازيل والبيرو اليوم لحظة بلحظة عبر تقارير متتالية.

نتيجة مباراة البرازيل وبيرو



البرازيل 5 VS بيرو 0

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ملخص نتيجة مباراة البرازيل وبيرو

من خلال ما وعدناكم به من تقديم تغطية مباشرة ومتابعة مستمرة بخصوص ملخص نتيجة مباراة البرازيل وبيرو اليوم، فقد انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس وضغط كبير من راقصي السامبا على مرمى منتخب بيرو، والضغط يتكرر والهجمات الخطيرة بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وفي الدقيقة 12 من زمن الشوط الاول يسجل اللاعب كاسيميرو الهدف الأول لصالح منتخب البرازيل لتصبح نتيجة مباراة البرازيل وبيرو 1-0 للسامبا.

وفي الدقيقة 19 الشوط الأول يسجل نجم ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب البرازيلي المتألق روبيرتو فيمينيو الهدف الثاني لصالح منتخب السامبا لتصبح نتيجة مباراة البرازيل وبيرو الآن 2-0 للسامبا.

وعند الدقيقة 32 استطاع اللاعب إيفرتون سواريس من تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب بلاده البرازيل لتصبح النتيجة حتى الآن تقدم منتخب السامبا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني وعند الدقيقة 53 من زمن المباراة يسجل اللاعب داني ألفيس هدف البرازيل الرابع في شباك ألبيرو لتصبح النتيجة 4-0 حتى الآن لصالح منتخب السامبا، وذلك قبل أن يسجل اللاعب ويليان الهدف الخامس للبرازيل عند الدقيقة 90 من المباراة لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة لصالح البرازيل.