البرازيل تكتح البيرو وترافق فنزويلا إلى ربع النهائي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لحق المنتخبان البرازيلي والفنزويلي بكولومبيا وتشيلي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا أميركا 2019 في كرة القدم، بفوز الأول على البيرو 5-صفر في ساو باولو، والثاني على بوليفيا 3-1 السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وهو الفوز الثاني للبرازيل المضيفة بعد الأول على بوليفيا 3-صفر في الجولة الأولى فحسمت صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تعادلها مع فنزويلا سلبا في الجولة الثانية، بفارق نقطتين أمام فنزويلا التي حققت فوزها الأول في البطولة بعد تعادلين مع البرازيل والبيرو بنتيجة واحدة صفر-صفر.

في المقابل، تجمد رصيد البيرو عند 4 نقاط ويتعين عليها الانتظار حتى الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة الإثنين لمعرفة موقفها بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث للبطولة.

ولحق المنتخبان البرازيلي والفنزويلي بكولومبيا متصدرة المجموعة الثانية وتشيلي متصدرة الثالثة وحاملة اللقب واللتين ضمنتا تأهلهما في الجولة الثانية بفوزين متتاليين لكل منهما.

- فوز ساحق للبرازيل -

في المباراة الأولى على ملعب "كورينثيانز أرينا"، حسمت البرازيل نتيجة المباراة في شوطها الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كاسيميرو (12) وروبرتو فيرمينو (19) وإيفرتون (32).

وعززت البرازيل تقدمها بثنائية في الشوط الثاني سجلها القائد داني ألفيش (53) وويليان (90).

ونجحت البرازيل في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني كاسيميرو بضربة رأسية إثر دربكة أمام المرمى بعد ركلة ركنية انبرى لها فيليبي كوتينيو (12).

وهو الهدف الدولي الأول لكاسيميرو.

ونجحت البرازيل في تعزيز تقدمهما عندما قطع روبرتو فيرمينو كرة حاول الحارس البيروفي بدرو غاليسي تشتيتها فارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت إلى مهاجم ليفربول الإنكليزي فهيأها لنفسه وراوغ الحارس وتابعها داخل المرمى الخالي (19).

وجرب قائد البيرو باولو غيريرو حظه من ركلة حرة مباشرة من خرج المنطقة فوق المرمى (27).

وعززت البرازيل تقدمها بهدف ثالث رائع لإيفرتون، مهاجم غريميو، بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنه على يمين الحارس غاليسي (32).

وهو الهدف الدولي الثاني لايفرتون والثاني له في البطولة بعد الاول في مرمى بوليفيا في الجولة الاولى عندما عزز تقدم البرازيل (3-صفر) بالهدف الثالث بعد ثنائية كوتينيو.

Advertisements

وتلقى غابريال جيزوس كرة على طبق من ذهب من فيليبي لويس عندما حافة المنطقة فتوغل داخلها ولعبها فوق العارضة (38).

وأنقذ حارس مرمى البرازيل وليفربول الانكليزي أليسون مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لميغل تراوكو من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (43).

وتابعت البرازيل أفضليتها في الشوط الثاني، وأنقذ غاليسي مرماه من هدف رابع بتصديه لانفراد كوتينيو داخل المنطقة (48).

وتصدى أليسون لتسديدة على الطاير لغيريرو من مسافة قريبة (51).

ولم تتأخر البرازيل في التعزيز عبر القائد داني ألفيش بعد هجمة منسقة قادها بنفسه وتبادل الكرة مع أرثر وفيرمينو الذي هيأها له داخل المنطقة فتوغل وسددها داخل المرمى (53).

وكاد البديل كريستوفر غونساليس يسجل هدف الشرف للبيرو من تسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أليسون (84).

وختم البديل ويليان المهرجان بهدف خامس بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لغاليسي (90).

وحصلت البرازيل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تم التأكد من صحتها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" اثر عرقلة جيزوس من قبل الحارس غاليسي فانبرى لها مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي بنفسه لكن الحارس البيروفي تصدى لها (90+4).

ملخص مباراة البرازيل والبيرو:

- ثنائية ماشيس -

وفي الثانية على ملعب "غوفرنور ماغالياييس" في بيلو هوريزونتي، قاد مهاجم أودينيزي الإيطالي داروين ماشيس منتخب بلاده فنزويلا إلى ربع النهائي بتسجيله ثنائية الفوز على بوليفيا 3-1.

وأمَّن ماشيس فوز فريقه بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من رونالد هرنانديس، وإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة.

ونجحت بوليفيا في تقليص الفارق عبر ليونيل جوستينيانو في الدقيقة 82 بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة، لكن مارتينيس أعاد الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لفنزويلا بعد أربع دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من يفيرسون سولتيدو.