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مونديال السيدات: ألمانيا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

بات المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمونديال السيدات 2019 في كرة القدم الذي تستضيفه فرنسا، بفوزه على نظيره النيجيري بثلاثة أهداف نظيفة في غرونوبل في الدور ثمن النهائي.

تأهل المنتخب الألماني للسيدات إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم وذلك بعد فوزه على المنتخب النيجيري بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت(22 حزيران/يونيو 2019) في دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجلته اللاعبة ألكسندرا بوب، وأضافت سارا دايبريتز الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، قبل أن تتختم ليا شولر أهداف المنتخب الألماني في الدقيقة 82.

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وتأهل المنتخب الألماني لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، فيما صعد المنتخب النيجيري لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بصفته واحدا من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة متوسط المستوى وسرعان ما سيطر المنتخب الألماني على مجريات المباراة وبادر بشن الهجمات على مرمى المنتخب النيجيري الذي تراجع لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة الشباك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات المنتخب النيجيري الهجومية إلا انه فشل في إيجاد ثغرة في دفاع المنتخب الألماني لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 82 والتي شهدت الهدف الثالث للمنتخب الألماني عندما أخطأت هاليماتو أييندي في تمرير الكرة لتصل إلى ليا شولر داخل منطقة جزاء المنتخب النيجيري لتسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.