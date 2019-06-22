الامارات | جدول مباريات المغرب والجزائر وتونس في بطولة أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات المغرب والجزائر وتونس في بطولة أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مصر في حصد أول ثلاثة نقاط في بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مباراة الإفتتاح أمام زيمبابوي، وهو أول تواجد عربي بالبطولة التي تشهد أيضاً منتخبات المغرب والجزائر وتونس وجميعها تطمح في المنافسة على اللقب بما تملكه من مقومات ولاعبين مميزين في مختلف الدوريات العالمية، ونلقي الضوء في التقرير التالي على موعد مباريات المنتخبات العربية في البطولة بتوقيت الإمارات.

منتخب الجزائر يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجوار كينيا، السنغال، تنزانيا وستكون مباريات المنتخب الجزائري كما يلي:

الجزائر – كينيا (الأحد 23 يونيو الساعة 12 مساءً)

السنغال – الجزائر (الخميس 27 يونيو الساعة 9 مساءً)

تنزاينا – السنغال (الاثنين 1 يوليو الساعة 11 مساءً)

منتخب المغرب يقع في المجموعة الحديدية الرابعة بجوار ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا وستكون مبارياته كما يلي:-

المغرب – نامبيا (الأحد 23 يونيو الساعة 6:30 مساءً)

المغرب – ساحل العاج (الجمعة 28 يونيو 9:00 مساءً)

جنوب إفريقيا – المغرب (الاثنين 1 يوليو 8:00 مساءً)

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منتخب تونس يقع في المجموعة الخامسة بجوار أنغولا، مالي، موريتاينا وستكون مبارياته كما يلي:-

تونس – أنغولا (الاثنين 24 يونيو 9:00 مساءً)

تونس – مالي (الجمعة 28 يونيو 6:30 مساءً)

موريتانيا – تونس (الثلاثاء 2 يوليو 11 مساءً)