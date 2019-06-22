الامارات | إيغالو ينقذ نيجيريا أمام بورندي "المغمور"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغالو ينقذ نيجيريا أمام بورندي "المغمور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم أوديون إيغالو منتخب بلده نيجيريا لتحقيق أول فوز له في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر بتسجيل هدف المباراة " 77" على حساب منتخب بورندي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد الإسكندرية، علما أن هذه تعد المشاركة رقم 18 بالنسبة لمنتخب نيجيريا الحائز على لقب البطولة ثلاث مرات في أعوام 1980 و94 و2013، في حين تعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب بورندي" الملقب بالسنونو" في النهائيات الإفريقية.

وحصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط في البطولة،جاء هدف النسور الخضراء الوحيد في المباراة بعد معاناة كبيرة ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط في البطولة أمام المنتخب البورندي "المغمور".

وأحرج منتخب بورندي المنتخب النيجيري في هذه المباراة وكاد أن يخرج متعادلا معه لو خبرة لاعبي المنتخب النيجيري وكذلك التبديلات الموفقة التي اجراها مدرب نيجيريا في الشوط الثاني لاسيما دخول اللاعب أحمد موسى.