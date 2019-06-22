شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تثأر من بيرو بخماسية نظيفة وتتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

صالح المنتخب البرازيلي لكرة القدم جماهيره ولقن نظيره البيروفي درسا قاسيا وألحق به هزيمة كبيرة 5 / صفر، اليوم السبت، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

وشق المنتخب البرازيلي طريقه بجدارة إلى الدور الثاني (دور الثمانية) رافعا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام المنتخب الفنزويلي صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد بيرو عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب البيروفي للتأهل إلى دور الثمانية كأحد أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث، لكنه يحتاج إلى الانتظار لحين انتهاء باقي مباريات الدور الأول في المجموعتين الأخريين خاصة مع فارق الأهداف السلبي له.

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وثأر المنتخب البرازيلي لكرة القدم من نظيره البيروفي الذي لعب دورا بارزا في الإطاحة به من الدور الأول (دور المجموعات) في النسخة الماضية (المئوية) من كوبا أمريكا والتي استضافتها الولايات المتحدة في 2016، حيث تغلب عليه وقتها في الجولة الثالثة الأخيرة أيضا من مباريات دور المجموعات.

وحسم المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها كاسيميرو وروبرتو فيرمينو وإيفرتون في الدقائق 12 و19 و32.

وبهذا، أحرز كاسيميرو هدفه الأول في المباريات الدولية مع المنتخب البرازيلي فيما سجل إيفرتون ثاني أهدافه في أول ثلاث مباريات له مع الفريق بكوبا أمريكا.

وفي الشوط الثاني، أضاف داني ألفيش، قائد المنتخب البرازيلي، الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 53، واختتم البديل ويليان التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 90.

وأهدر جابرييل جيسوس ضربة جزاء للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.