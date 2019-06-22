شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يهدي رئيس «كاف» كتابًا يروي تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بإهداء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، هدية تذكارية عبارة عن كتاب يروي تاريخ مصر أعدته مكتبة الإسكندرية.

وجاء ذلك، خلال الجلسة التي جمعتهم عقب مباراة افتتاح المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، بين منتخبي نيجيريا وبوروندي التي انتهت بفوز نسور نيجيريا بهدف نظيف.

ويحتضن استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر ضمن منافسات البطولة الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.