شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحتفل بالذكرى الثانية للتعاقد مع محمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول بالذكرى الثانية لتعاقده مع نجم الفريق «محمد صلاح».

وكان الجناح المصري انتقل إلى الأنفيلد قادمًا من روما في صيف 2017.

ونشر الحساب الرسمي للريدز، عبر موقع تويتر، مقطع فيديو لأبرز أهداف «محمد صلاح» بقميص الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات.

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وكتب الموقع الرسمي لليفربول: «الكثير من الأشياء قد حدثت منذ انضمام مو صلاح إلى ليفربول في مثل هذا اليوم عام 2017».

وأضاف: «صلاح شارك في 104 مباريات مع ليفربول، من بينها 74 في الدوري الإنجليزي، وشارك كأساسي في 98 مباراة، وسجل 71 هدفًا، وصنع 29».

وأوضح النادي: «وحصل مو على الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مرتين، وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين كذلك، وأيضًا فاز بجوائز شهرية في النادي 10 مرات».

وواصل: «فاز صلاح ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وأفضل لاعب في إنجلترا في العام من قِبل رابطة الكتاب، ولاعب الموسم في البريميرليج، إلى جانب فوزه بجائزة بوشكاش الخاصة بالفيفا كصاحب أفضل هدف في عام 2018».