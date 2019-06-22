شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يبدي سعادته بالتواجد في القاهرة ويشيد بتنظيم «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت، أمس الجمعة، على استاد القاهرة.

وقال إنفانتينو، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، إنه دائمًا ما يكون سعيدًا عندما يتواجد في أفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويًا ورائعًا، لكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة.

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وأضاف إنفانتينو: «حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذي يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع».

وتابع: «بعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية بعدما شاهدت حفل افتتاح مبهرًا لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز».

واختتم رئيس الاتحاد الدولي تصريحاته بتوجيه تحية خاصة إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث قال «أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير».