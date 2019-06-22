شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: نجاح الشكل التنظيمي للجماهير مقدمة لعودتهم في جميع المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن نجاح الشكل التنظيمي للجماهير في مدرجات استاد القاهرة، أمس، في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية، مقدمة لعودة الجماهير إلى المدرجات في جميع المباريات.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «تشريف الرئيس لحفل الافتتاح أعطى قيمة كبيرة للدورة.. وكان في حالة من البهجة لا تضاهي أي جهد مبذول في تنظيم البطولة».

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وأكد صبحي أن الرياضة أسرع وسيلة تعطي صورة إيجابية للعالم عن أي دولة، مشيدا بالجماهير المصرية التي حضرت مباراة الافتتاح بقوله: «أشكر شركة تذكرتي على تنظيم دخول الجماهير للاستاد.. وهذا بداية عودة الجماهير للدوري المصري».

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن رئيس الكاف أحمد أحمد أعرب عن إعجابه بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معتبرا إياه بداية تعاون مشترك مع مصر في مجال كرة القدم.

كما وجه الوزير الشكر للدولة على دعمها لقناة «تايم سبورت»، التي أتاحت مشاهدة ممتعة للجماهير المصرية، داعيا الجماهير لحضور جميع مباريات البطولة، وليس مباريات المنتخب المصري فقط.