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ويلفريد نديدي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وبوروندي

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ويلفريد نديدي، لاعب المنتخب النيجيري لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وبوروندي، التي أقيمت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفاز المنتخب النيجيري على منتخب بوروندي 1 / صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة المقامة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وعبر نديدى عن سعادته بالجائزة، قائلًا: «لقد قمنا بعمل جيد، وسنقوم بعمل أفضل في المباريات المقبلة، لقد كان الأمر صعبًا للغاية، تركنا لهم السيطرة وفى الأخير حققنا الفوز».

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