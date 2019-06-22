شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة نيجيريا وبوروندي: أينا وتشوكويز يخطفان الأنظار في فوز صعب لـ«النسور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح المنتخب النيجيري في تحقيق فوز صعب على حساب منتخب بوروندي، في أولى مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بنتيجة هدف دون مقابل.

ويدين المنتخب النيجيري بهذا الفوز للبديل أوديون إيجالو الذي دخل المباراة في آخر 17 دقيقة، ليسجل بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله أرض الملعب، مانحًا منتخب بلاده فوزًا صعبًا في أول مباراة بالمونديال الأفريقي الحالي.

وتتضح من إحصائيات المباراة تكافؤ الكفة بين المنتخبين من حيث إجمالي محاولات التسديد التي بلغت 15 محاولة لكل منتخب، لكن المفاجأة كانت نجاح منتخب بوروندي في التسديد على المنتخب النيجيري بشكل أكبر (6 مقابل 3)، وإن كان المنتخب النيجيري أكثر فاعلية مع تسجيله هدف المباراة الوحيد، على الرغم من أن المنافس سدد ضعف عدد محاولاته على المرمى.

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وبرز الظهير الأيسر ومدافع تورينو الإيطالي، أولا أينا، بشكل واضح في المباراة، فصنع بشكل رائع «بالكعب» هدف المباراة الوحيد، وكان ثاني أكثر اللاعبين إخراجًا للكرة من مناطق الخطورة (4، خلف زميله كينيث أوميرو «6»)، وقطع الكرة في 3 مناسبات محققًا ثاني أعلى أرقام المباراة خلف شاسير ناهيمانا لاعب وسط منتخب بوروندي (4).

ولم يكتفِ أينا بهذه الأرقام، فنجح في صناعة ثاني أكبر عدد فرص تهديفية للمنتخب النيجيري (2)، خلف زميله أليكس أيوبي (3)، وكان أنجح اللاعبين في لعب الكرات العرضية بشكل سليم (2 من 4)، وتميز في تمرير الكرات الطويلة بنجاحه في تمرير 6 كرات طويلة بشكل سليم من أصل 7 محاولات، وهو رابع أكثر لاعبي المنتخب النيجيري تمريرًا (51) والأكثر من حيث لمس الكرة (98) على الرغم من مشاركته في مركز الظهير الأيسر.

وتألق الجناح النيجيري الشاب صامويل تشوكويز الذي حقق أرقامًا مميزة، فجناح فياريـال الإسباني نجح في إكمال 7 مراوغات بشكل صحيح من أصل 8 محاولات، وهو رقم يزيد بالضعف تقريبًا عن أقرب أرقام اللاعبين له في المباراة (زميله ويلفريد نديدي: 4).

وصنع تشوكويز فرصتين للتهديف، وكان ثاني أكثر اللاعبين فوزًا بالالتحامات على مستوى لاعبي منتخب بلاده (9)، خلف المهاجم بول أونواتشو (14).