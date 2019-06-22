شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بمبادرة «شجع ونضف»: الشباب المصري دائمًا صاحب السبق والريادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمبادرة «شجع ونضف»، التي أطلقها مجموعة من شباب مصر، وتضمنت قيامهم عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولي، كل في موقعه، من خلال جمع القمامة في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.

وطالب «صبحي»، في تصريحات صحفية، السبت، بمشاركة الجماهير هذه الفكرة «ليصبح الشباب المصري دائمًا صاحب السبق والريادة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات المجتمعية والتنموية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الطفرة الإنشائية ومناخ التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية».

كما أشاد الوزير بتفاعل الشباب وتشجيعهم طوال مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين مصر وزيمبابوي، والتي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لا شيء.

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى

مبادرة «شجع ونضف» اطلقها مجموعة من شباب مصر والتى تضمنت قيامهم عقب إنتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى