- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بمبادرة «شجع ونضف»: الشباب المصري دائمًا صاحب السبق والريادة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمبادرة «شجع ونضف»، التي أطلقها مجموعة من شباب مصر، وتضمنت قيامهم عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولي، كل في موقعه، من خلال جمع القمامة في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.
وطالب «صبحي»، في تصريحات صحفية، السبت، بمشاركة الجماهير هذه الفكرة «ليصبح الشباب المصري دائمًا صاحب السبق والريادة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات المجتمعية والتنموية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الطفرة الإنشائية ومناخ التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية».
كما أشاد الوزير بتفاعل الشباب وتشجيعهم طوال مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين مصر وزيمبابوي، والتي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لا شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشيد بمبادرة «شجع ونضف»: الشباب المصري دائمًا صاحب السبق والريادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.