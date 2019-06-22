شكرا لقرائتكم خبر عن لوزان تستعرض إنجازات رياضيي المملكة في أولمبياد بيونيس آيرس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لوزان)

شهدت مدينة لوزان في سويسرا اليوم (السبت) حفل توزيع الحلقات الذهبية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي خلال كل عام، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية حول العالم.

وانطلق الحفل باستعراض لفقرات ثقافية وفنية حول البلد المستضيف لهذا الحفل إضافة إلى استعراض للمنافسات والألعاب والبرامج الأولمبية التي نظمت خلال العام الماضي والحالي واستعراض أبرز الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد بيونيس آيرس للشباب الذي احتضنت منافساته جمهورية الأرجنتين وشهدت حصول المملكة على أول ميدالية أولمبية ذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين للعداء محمد المعاوي والرباع علي العثمان.

وتخلل الحفل كلمة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ أكد من خلالها أن جميع الجوائز التي قدمت يستحقها الجميع خاصة التي قدمت لوسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للألعاب الأولمبية التي تعد شريكة في النجاحات المتواصلة للدورات الأولمبية.