شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تفلت بصعوبة من بوروندي في «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)

فاز منتخب نيجيريا اليوم (السبت) على منتخب بوروندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وأحرز اللاعب النيجيري أوديون إيغال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليحصد المنتخب النيجيري نقاط المباراة الثلاث ويحتل صدارة المجموعة مؤقتاً في انتظار ثاني مباريات الجولة الأولى للمجموعة بين منتخبي غينيا ومدغشقر.