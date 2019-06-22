شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة للناشئين يتأهل للدور الثاني في البطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (القاهرة) فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على منتخب البحرين بنتيجة 65-60 في رابع مبارياته في البطولة العربية لكرة السلة للناشئين التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة. وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 58-58. وكان المنتخب السعودي الأفضل خلال مجريات المباراة، إلا أن المنتخب البحريني نجح في تقليص الفارق في الفترة الرابعة، إلا أن الأخضر أكد سيطرته وأنهى المواجهة بالفوز، وبذلك ضمن المنتخب السعودي للناشئين التأهل للدور الثاني حتى في حالة خسارته أمام المنتخب اللبناني غدا (الأحد)، في ختام الدور التمهيدي عند الساعة 6:00 مساء.



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