شكرا لقرائتكم طارق العشرى يتمسك بجهازه المعاون فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود على أستمرار جميع عناصر الجهاز الفنى كاملا خلال الموسم المقبل عقب أعلانه الأستمرار فى قيادة الفريق بالدورى الممتاز.

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وسيبدأ العشرى مهمته مع الحدود مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعد اتفاقه مع ادارة النادى على الصفقات الجديدة لتدعيم الفريق .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.