حرس الحدود يسعى للتعاقد مع حارس المصري...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو حرس الحدود فى مفاوضات جادة مع محمود السيد حارس مرمى المصرى السابق الذى استغنى عنه الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بنهاية الموسم الجارى . ورغم اقتراب مسئولو حرس الحدود فى التعاقد مع الحارس ، إلا أن المفاوضات توقفت مؤقتا لحين معرفة الرأس النهائى لطارق العشرى المدير الفنى للفريق الذى طلب أن يطلع على كافة الصفقات التى ستبرمها الإدارة فى إطار رغبته نحو التعاقد مع لاعبين سوبر استعدادا للموسم المقبل .

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