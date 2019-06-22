شكرا لقرائتكم النقاز يرفض قرار مجلس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك، قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، بخصوص فرض غرامة مالية تجاه للتأخر فى العودة إلى القاهرة بعد حصوله على أجازة تواجد خلالها فى تونس.

وأعلن مجلس الزمالك، توقيع غرامة مالية تجاه الثلاثى محمود كهربا وحمدى النقاز وحميد أحداد لاعبى الفريق قدرها 300 ألف جنيه بسبب الغياب عن التدريبات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه عن كل يوم إضافى.

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وأعلن مسئولو الزمالك، عودة حمدى النقاز إلى القاهرة اليوم السبت، وانتظامه فى التدريبات الجماعية غدا الأحد.

وفور علم النقاز بتوقيع غرامة مالية تجاه بسبب تأخره فى العودة للقاهرة أبدى انزعاجه ورفضه لهذه العقوبة وسيقوم بالتأكيد على ذلك فور وصوله لمسئولى ناديه.