شكرا لقرائتكم النقاز يرفض قرار مجلس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك، قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، بخصوص فرض غرامة مالية تجاه للتأخر فى العودة إلى القاهرة بعد حصوله على أجازة تواجد خلالها فى تونس.
وأعلن مجلس الزمالك، توقيع غرامة مالية تجاه الثلاثى محمود كهربا وحمدى النقاز وحميد أحداد لاعبى الفريق قدرها 300 ألف جنيه بسبب الغياب عن التدريبات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه عن كل يوم إضافى.
وأعلن مسئولو الزمالك، عودة حمدى النقاز إلى القاهرة اليوم السبت، وانتظامه فى التدريبات الجماعية غدا الأحد.
وفور علم النقاز بتوقيع غرامة مالية تجاه بسبب تأخره فى العودة للقاهرة أبدى انزعاجه ورفضه لهذه العقوبة وسيقوم بالتأكيد على ذلك فور وصوله لمسئولى ناديه.
كانت هذه تفاصيل خبر النقاز يرفض قرار مجلس الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.