شكرا لقرائتكم تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن تدريب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الجهاز الطبي للأهلي أن حسين الشحات لاعب الفريق لم يُشارك في مران اليوم ،السبت، بسبب معاناته من نزلة برد ، موضحاً أن اللاعب خضع لجلسة علاج طبيعي في "الجيم".
على صعيد متصل ، أكد الجهاز الطبي أن مؤمن زكريا لاعب الفريق إشتكى من آلام في الركبة خلال مران اليوم لكنها إصابة بسيطة.
وعاد الأهلى للتدريبات مساء اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الاسماعيلي بالدورى بسبب توقف الدوري لإقامة بطولة أمم أفريقيا حيث بدأ الفريق الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز المقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل ثم مباراة بيراميدز 28 أغسطس المقبل في كأس مصر .
ويسافر الأهلي إلى إسبانيا أوائل يوليو المقبل لخوض معسكر خارجي هناك لمدة اسبوعين يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.
ويخوض الأهلى فترة الإعداد بدون الرباعي الدولى، مروان محسن، أيمن أشرف، وليد سليمان ومحمد الشناوى لتواجدهم مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية كما يتواجد الانجولي جيرالدو مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا الحالية.
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