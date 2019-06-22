شكرا لقرائتكم إيغالو ينقذ نيجيريا من فخ بوروندي في كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز البديل أوديون إيغالو الشباك قبل 13 دقيقة من النهاية لينقذ نيجيريا من الإحراج أمام بوروندي ويقودها للفوز 1 - صفر في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم السبت.

وقدمت بوروندي المشاركة في النهائيات لأول مرة أداء شجاعا وفرضت التعادل على نيجيريا لكن خبرة البطلة السابقة أنقذتها في الوقت المناسب.

وتملك نيجيريا ثلاث نقاط في المجموعة المقامة بالإسكندرية فيما تلعب غينيا ضد مدغشقر، المشاركة لأول مرة، في وقت لاحق من يوم السبت.