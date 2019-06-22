الاسطورة livehd7 يلا شوت مباراة غينيا ومدغشقر| كورة لايف 7sry مشاهدة مباراة غينيا ومدغشقر| kora star...

ينتظر ملايين المصريين والعرب اليوم مباراة غينيا ودغشقر التى تُقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تُقام فى مصر ابتداءاً من اليوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو من الشهر القادم.

وتُعد هذه البطولة أحد أكثر البطولات الأفريقية التى تحظى بإقبال جماهيري عالي ونسب مشاهدة عالية من مصر وجميع الدول العربية والأفريقية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة غينيا ودغشقر، فتابعونا.

مباراة غينيا ودغشقر

تُقام المباراة اليوم بين منتخبي غينيا ودغشقر فى تمام الساعة العاشرة مساء على أرض ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم من مشجعي المنتخبين.

كورة لايف مشاهدة مباشرة غينيا ودغشقر

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سنضع لكم روابط البث المباشر للمباراة قبل بدء المباراة بربع ساعة، فتابعونا.

متابعة مباراة غينيا ومدغشقر