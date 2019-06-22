ملخص مباراة البرازيل وبيرو 5-0 في بطولة كوبا امريكا وتصدر السامبا للمجموعة الأولى

ملخص مباراة البرازيل وبيرو في بطولة كوبا امريكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة في مباراة ستحاول البرازيل خلاله الفوز لتبرهن على قدرتها بالفوز بالبطولة المقامة على أرضية ميدانها، بينما سيحاول منتخب بيرو هو الأخر الفوز وخطف الصدارة، خاصة انه ضمن الصعود للدور المقبل، لكن لم يتحدد صعوده في أى من المراكز.

وكان منتخب البرازيل قد غاب عنه خلال تلك البطولة نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب قطر الودية قبل انطلاق البطولة، وتم استدعاء لاعب تشيلسي ويليان بدلاً منه خلال تلك الدورة قبل انطلاقها بأيام، وقد يكون غياب نيمار اثر بشكل كبير على أداء الفريق البرازيلي خلال المباراتين السابقتين.

المباراة ستكون في تمام الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، الساعة 22.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 19.00 بتوقيت غرينتش، وسوف تعرض المباراة على قناة بي ان سبورت المشفرة، وسيكون على منتخب البرازيل الفوز لتصدر المجموعة ومصالحة جمهوره بعد تعادله في مباراة فنزويلا السابقة سلبياً وسط أداء ضعيف من قبل نجوم السامبا.

ملخص مباراة البرازيل وبيرو