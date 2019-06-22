ملخص نتيجة مباراة نيجيريا وبوروندي 1-0 والنسور تحقق أول ثلاث نقاط في مشوارها

سنقدم لكم ملخص نيجيريا وبوروندي اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019، بعد افتتاح مبهر لبطولة أفريقيا يوم أمس وفوز المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، اليوم ثاتي أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية وتلعب ثلاثة مباريات لعل أبرزها مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثانية وسوف تلعب المباراة بملعب الإسكندرية ومن المتوقع حضور جماهيري جيد من قبل الجماهير.

مباراة نيجيريا بث مباشر اون لاين، مباراة نيجيريا سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت غرينتش العالمي، وسيكون على المنتخب النيجيري الفوز بتلك المواجهة خاصة وانه المرشح والمطالب بالفوز، كأحد أبرز المتراهنين على لقب تلك البطولة، وسيحاول المنتخب النيجيري في بداية المباراة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

ستكون متاحة عبر قناة تايم سبورت على البث الأرضي التناظري والرقمي، وعبر قناة بي ان سبورت وبي اوت فضائياً، كما تنقل القناة الجزائرية المباراة، لكن القناة تفتح بشفرة البيس، وسيكون أيوبي لاعب أرسنال الانجليزي ومنتخب نيجيريا الأسم الأبرز في تلك المواجهة والمطالب بتحقيق الفوز لمنتخبه وقيادته للبطولة.

نتيجة مباراة نيجيريا وبوروندي