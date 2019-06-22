نتيجة مباراة نيجيريا وبوروندى فى كأس الأمم الأفريقية

انتهت المباراة بفوز منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شىء

يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة نيجيريا وبوروندى التى تُقام فى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة نيجيريا وبوروندى، فتابعونا.

مباراة نيجيريا وبوروندى

تُلعب مباراة نيجيريا وبوروندى اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين.

متابعة مباراة نيجيريا وبوروندى