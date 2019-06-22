ملخص مباراة نيجيريا بوروندي 1-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر

ملخص نتيجية مباراة نيجيريا وبوروندي في كاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، في اولى مباريات منتخب نسور نيجيريا يلتقي اليوم في مواجهة من المفترض أن تكون سهلةـ، وسيكون المنتخب النيجيري مدجج بمجموعة من المحترفين في تلك المواجهة من أجل الفوز وتحقيق اللقب المنشود للمنتخب النيجيري لكرة القدم.

حيث يلعب المنتخب النيجيري اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة ضد منتخب بوروندي، وتلعب تلك البطولة لأول مرة بـ 24 منتخب بعدما كان عدد المنتخبات في النسخ السابقة من البطولة 16 منتخب فقط، وتنظم مصر الدورة للمرة الخاسة، وجاء تنظيم مصر لتلك الدورة بعد سحب البطولة من الكاميرون.

وستقوم قناة بي ان سبورت أيضاً بعرض المباراة بشكل فضائي على شاشتها، وهناك تغطية كبيرة من قبل القناتين لتلك البطولة والاستعانة بأفضل المحللين والمعلقين، وكالعادة سنوفر لكم بث مباشر للمواجهة فور بدايتها.