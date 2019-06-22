ملخص مباراة نيجيريا بوروندي 1-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر

ملخص نتيجية مباراة نيجيريا وبوروندي في كاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، في اولى مباريات منتخب نسور نيجيريا يلتقي اليوم في مواجهة من المفترض أن تكون سهلةـ، وسيكون المنتخب النيجيري مدجج بمجموعة من المحترفين في تلك المواجهة من أجل الفوز وتحقيق اللقب المنشود للمنتخب النيجيري لكرة القدم.
حيث يلعب المنتخب النيجيري اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة ضد منتخب بوروندي، وتلعب تلك البطولة لأول مرة بـ 24 منتخب بعدما كان عدد المنتخبات في النسخ السابقة من البطولة 16 منتخب فقط، وتنظم مصر الدورة للمرة الخاسة، وجاء تنظيم مصر لتلك الدورة بعد سحب البطولة من الكاميرون.
وستقوم قناة بي ان سبورت أيضاً بعرض المباراة بشكل فضائي على شاشتها، وهناك تغطية كبيرة من قبل القناتين لتلك البطولة والاستعانة بأفضل المحللين والمعلقين، وكالعادة سنوفر لكم بث مباشر للمواجهة فور بدايتها.
- بوروندي سيكون عليه تحقيق المفاجاة خاصة في وجود نجمه براهينو، وسنكون معاً مع بداية المباراة.
- بدأت المباراة الآن فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة وسط هجوم من المنتخب النيجيري خلال ضربة البداية.
- الهجمة الاول في المباراة بعد مرور ربع ساعة كانت عن طريق منتخب بوروندي رغم الاستحواذ الكبير من نيجيريا على مجريات اللقاء.
- منتخب بوروندي متمركز بشكل جيد داخل أرضية الملعب، حيث ان السيطرة النيجيرية على مجربات المباراة لم تسفر على أى فرص محققة.
- انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وفي بداية الشوط الثاني يلعب منتخب بوروندي بشجاعة كبيرة ويهاجم نيجيريا.
- نيحيريا تتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 71 من اللقاء.
- نهاية المباراة بفوز نيجيريا بهدف نظيف.