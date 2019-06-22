ملخص مباراة البرازيل وبيرو 5-0 اليوم السبت في كوبا امريكا 2019

ملخص مباراة البرازيل وبيرو الذي انتهي بفوز اليرازيل بخمس أهدف دون راليوم في بطولة كوبا امريكا لكرة القدم، ويدخل المنتخب البرازيلي الذي ضمن تأهله إلي الدور المقبل المباراة وعينه على صدارة المجموعة في حالة الفوز بتلك المواجهة وهو ما سوف إليه أبناء السامبا البرازيلية خلال مواجهة بيرو.

مباراة البرازيل وبيرو تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تعرض البطولة على قناة bein sport، وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وسوف تلعب مباراة بوليفيا وفنزويلا في نفس توقيت مباراة البرازيل وبيرو من أجل أن تتساوي الفرص وعدم التلاعب بالنتائج.

وكانت البرازيل قد فازت في مباراة الافتتاح من البطولة بنتيجة 3-0 على بوليفيا، فيما تعادلت المباراة الثانية سليياً مع فنزويلا، وفي حال فوز البرازيل اليوم سوف تصل إلي النقطة السابعة لتتصدر المجموعة الاولى، وتنتظر تحديد منافسها في دور الثمانية من البطولة خلال اليومين المقبلين حسبما ما ستئول إليه نتائج المجموعات الأخرى.

ملخص مباراة البرازيل وبيرو