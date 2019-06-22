رغم الإصابة في الانف استعداد حجازي لمواجهة الكونغو

إصابة اللاعب حجازي بنزيف في الأنف الذي استمر لعدة دقائق في الشوط الأول من مباراة مصر وزيمابوي، إلا أنه قرر عد الخروج من المباراة وقرر أن يكمل المواجهة.

كما أن محمد أبو العلا أكد إن إصابة اللاعب أحمد حجازي لن تعوقه عن المشاركة في باقية المباريات والتدريبات بشكل طبيعي، بعد أن يستكمل التدابير الطبية الواجبة، وأكد أيضا بأن اللاعب أصيب بكسور في أنفه خلال المباراة أمس، ولذلك طلب في المباراة تغيره لأن أنفه كانت تنزف بشدة وهذا يؤثر على فقدان التركيز أثناء اللعب.

كما أن محمد أبو العلا أضاف أن اللاعب أحمد حجازي رفض أن يتم تبديله وأصر على أن يكمل المباراة وهذا أشد انتباه الجماهير للروح العالية لهذا اللاعب.