عدسة الخليج 365 ترصد.. لاعبو نيجيريا وبوروندي يخطفون الأنظار بـ"قصات شعر غريبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(الخليج 365):
تصوير - حازم جودة:
رصدت عدسات الخليج 365 قصات شعر غريبة ظهر بها لاعبو منتخبي نيجيريا وبوروندي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.
وظهر العديد من لاعبي المنتخبين بقصات شعر غريبة بداية من حارس مرمى بورنودي والهدف من ذلك جذب انتباه الجماهير.
وكان المنتخب النيجيري حقق فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل على نظيره البوروندي حيث جاء الهدف عن طريق المهاجم إيجالو.
جدير بالذكر أن المجموعة الثانية تضم منتخبات: نيجيريا - بورندي - غينيا - مدغشقر.
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