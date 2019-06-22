مباشر.. غينيا 1-0 مدغشقر.. كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع منتخبي غينيا ومدغشقر، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2019.
ومن المقرر أن تقام المواجهة على استاد الأسكندرية، والذي شهد لقاء سابق في نفس المجموعة تفوق خلاله منتخب نيجيريا على بوروندي بهدف نظيف.
تفاصيل المباراة
الدقيقة 13 شهدت فرصة خطيرة من فرنساو كمانو الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء من جهة اليسار لكن تمر بجوار القائم بقليل.
وحرم القائم في الدقيقة 27 لاعب منتخب غينيا سوري كابا من تسجيل هدف التقدم بعد كرة رأسية رائعة تظل النتيجة سلبية.
وفي الدقيقة 35 استطاع سوري كابا أن يسجل هدف التقدم للمنتخب الغيني بعدما انفرد بالمرمى ليسجل هدف بلاده الأول وتصبح النتيجة (1-0).
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