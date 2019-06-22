لاعب جنوب أفريقيا: جاهزون لمواجهة كوت ديفوار.. وسنبذل أقصى ما لدينا في البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أكد ثولاني هلاتشوايو لاعب جنوب إفريقيا، أن منتخب بلاده استعد جيدا للمواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار، لافتًا إلى أن الجميع سيبذل قصارى جهده في البطولة.

ويستعد المنتخب الجنوب أفريقي لمواجهة كوت ديفوار في الرابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية توتال 2019.

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وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال هلاتشوايو: نتمنى الظهور بشكل جيد للفريق ككل في هذه المباراة".

وأضاف: "كل الفريق جاهز بشكل جيد لخوض تلك المباراة، مشددًا على أن منتخب بلاده يمتلك لاعبين جيدين في كل المراكز داخل الملعب وليس في خط الدفاع فقط".

وأشار هلاتشوايو إلى أن المجموعة التي وقع فيها منتخب بلاده والتي تضم كل من كوت ديفوار والمغرب ونامبيا تعتبر "صعبة"، مؤكدًا على أن منتخب جنوب إفريقيا سوف يبذل أقصى ما لديه من أجل تقديم مستوى طيب في هذه البطولة.