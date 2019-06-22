كوليبالي: غياب ماني لن يؤثر علينا.. ولا نخشى أحدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

قال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي المحترف في صفوف فريق نابولي الإيطالي، إن غياب نجم المنتخب ساديو ماني لن يؤثر على فريقه خلال مباراة تنزانيا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السنغالي مشواره في كأس الأمم الأفريقية من خلال مواجهة نظيره التنزاني، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة.

وأضاف كوليبالي في تصريحات صحيفة، اليوم السبت :"غياب ماني لن يؤثر علينا، بل سوف يعطينا قوة أكبر".

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ويغيب نجم ليفربول ساديو ماني عن مباراة المنتخب السنغالي أمام نظيره التنزاني بسبب عقوبة الإيقاف.

وتابع نجم دفاع نابولي تصريحاته :"مستعدون جيدًا للمباريات المقبلة، ولا نخشى أحدًا نعلم جيدًا قوة المنتخب الجزائري ولكن نحن أيضًا منتخب قوي ونمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

وعن مباراة تنزانيا والمقرر لها غدًا الأحد، علّق كوليبالي في نهاية تصريحاته :"مواجهة ستكون صعبة ولا نقلل من أحد ولا ننظر إلى الملعب وسنلعب المباراة بكل قوة".

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي يتواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من تنزانيا والجزائر وأخيرًا كينيا.