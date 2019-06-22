الأهلي يعود للتدريبات.. لاسارتي يجتمع بثنائي الفريق.. وغياب 7 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وبدأ المران بمحاضرة من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وعقد لاسارتي جلسة مع الثنائي صلاح محسن وحمدي فتحي قبل انطلاق المران، للحديث عن بعض الأمور الفنية.

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كما اجتمع المدير الفني للأهلي بخالد طبيب الفريق على هامش المران لمعرفة آخر تطورات اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات.

وغاب عن المران كل من شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد للإصابة، بجانب الثلاثي الأجنبي جونيور أجايي ووليد أزارو وعلي معلول لعدم عودتهم إلى مصر حتى الآن.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض معسكر إعداد في إسبانيا مطلع يوليو المقبل استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.