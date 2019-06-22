الخليج 365 يحاور المدير التنفيذي للشركة مسؤولة النقل التليفزيوني لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حواره ـ مصطفى الجريتلي:

رغم أن حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية ـ التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة ـ لم يتجاوز الـ 20 دقيقة إلا أنه خلف انطباعًا رائعًا لدى مشاهدي العروض؛ حيث أشادوا بتصميمها وبتقنيات نقلها.

فحفل الافتتاح ـ حسبما يُشير تامر يسري، المدير التنفيذي لشركة ميديا برو العالمية في مصر المسؤولة عن النقل التليفزيوني لبطولة كأس أمم أفريقيا ـ :"تم تصويره بتقينة 4K لأول مرة في أفريقيا؛ حيث تم بثه للعالم بهذه الجودة الأمر كان انطباعه جيدًا لمن شاهده بتقنية HD فمابالك بمن شاهده بتقنية 4k".

وهو الأمر الذي سيتكرر مرة أخرى في حفل نهائي البطولة يوم 19 يوليو، وفقًا لما أكده تامر يسري في حوار يلا كورة معه:""الحمدلله ردود الأفعال كانت رائعة خاصة العالمية التي تناولت افتتاح البطولة".

فبعد مفاوضات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي "كاف" أُسند لشركة ميديا برو العالمية حقوق النقبل التليفزيوني لبطولة كأس الأمم وكذلك توريد الأجهزة اللازمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو var بداية من دور الـ 8 فالشركة ذاتها أحد أبرز الموردين المعتمدين عالميًا:"القطع والأجهزة اللازمة ستصل خلال 3 أيام ونشكر الحكومة المصرية والكاف على مساندتهم لنا ودعمهم لمجهوداتنا وتذليل كل المعوقات أمامنا لكي نخرج بصورة مميزة".

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وهو الأمر الذي يُعد سهلاً بالنسبة للشركة التي سبق وأن أخرجت دوري أبطال أوروبا وأخرها النسخة الماضية التي توّج بها ليفربول، بخلاف كونها المسؤولة عن الإنتاج التليفزيوني للدوري الاسباني والفرنسي والإيطالي وكذلك توزيع حقوق الدوري الاسباني حول العالم.

فاستقدت الشركة العالمية سيارات بث من اسبانيا ـ وصلت منذ 10 أيام ـ؛ حيث تم تصوير الحفل بواسطة 28 كاميرا تنوعت بين Sky Cam، Drone Cam وطائرة هليكوبتر لتظهر الصورة كما شاهدها مُتابعي حفل الافتتاح يوم أمس الجمعة.

هذا بخلاف المخرجين الأجانب العاملين مع شركة ميديا برو:"جوستافو سبق وأن أخرج بطولتين لدوري أبطال أوروبا وكذلك فرنسوا، لقد نفذنا من قبل أيضًا مباريات السوبر الإماراتي، تصفيات كأس العالم، البطولة العربية ومباراة مصر وغانا وغيرها من الفاعليات والحمدلله ردود الأفعال تكون جيدة".

نجاح شركة ميديا برو في الخروج بشكل مميز لافتتاح البطولة دفع مسؤوليها للسعي للحصول على نفس مهمتهم التي يقومون بها بكأس الأمم الأفريقية ولكن للدوري المصري:"نسعى للحصول على الـ T.V Production للدوري ولكن حتى الآن ليس هناك مفاوضات رسمية من جانبنا أو الجانب المصري في هذا الشأن.

ولكنهم يشهدون تفاوضًا من قبل اتحاد الكرة لتوريد الأجهزة اللازمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في مصر بدءً من الموسم المقبل:"وهي ذات الآلات التي نستخدمها في الدوري الاسباني فسنجلبها إلى هنا ـ في إشارة منه لمصر ـ."