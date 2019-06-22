تعرف على موعد ثاني مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا أمام الكونغو الديموقراطية

بدأ منتخب مصر في الاستعداد لثاني جولات دور المجموعات أمام الكونغو الديموقراطية بعد الفوز علي زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن ترزيجيه، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر من الفترة 21 من الشهر الجاري حتي 19 يوليو المقبل، في لقاء شهد حضور جماهيري مكثف، وصل إلى 75 ألف مشجع. ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الكونغو الديموقراطية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 من الشهر الجارى، على ستاد القاهرة الدولى، فى تمام الساعة العاشرة مساءًا. وبدأ أجيري اللقاء أمام زيمبابوي بتشكيل مكون من، محمد الشناوي حارسًا للمرمى وفي خط الدفاع تواجد كل من أيمن أشرف ومحمود علاء وأحمد حجازي وأحمد المحمدي، بينما في خط الوسط تواجد الثنائي محمد النني وطارق حامد وعبدالله السعيد، فيما كان في هجوم الفراعنة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومروان محسن.

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