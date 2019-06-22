ثلاثي الأهلي الأجنبي يواصلون الغياب عن التدريبات

غاب الثلاثي جونيور أجاي ووليد أزارو وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر، اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويأتي غياب الثلاثي الأجنبي بسبب استمرارهم في الإجازة خارج البلاد.
واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما تقريباً، في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.
ويتدرب فريق الأهلي على ملعبه بالتتش بدون لاعبيه الدوليين المُنضمين للمنتخب الأول، وهم الرباعي، مروان محسن ومحمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، حيث يشارك المنتخب في أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.
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