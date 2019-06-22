طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة أحمد حجازي في الحاجز الأنفي

وأوضح الطيب في تصريحات صحفية أن الإصابة لن تعوق اللاعب عن المشاركة أمام الكونغو الديموقراطية، وهي المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

جاء هذا بعدما تعرض اللاعب لكسر في الحاجز الأنفي خلال مباراة الأمس أمام زيمبابوي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد لمحمود حسن تريزيجيه.