وأوضح الطيب في تصريحات صحفية أن الإصابة لن تعوق اللاعب عن المشاركة أمام الكونغو الديموقراطية، وهي المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.
جاء هذا بعدما تعرض اللاعب لكسر في الحاجز الأنفي خلال مباراة الأمس أمام زيمبابوي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد لمحمود حسن تريزيجيه.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة أحمد حجازي في الحاجز الأنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.