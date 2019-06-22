شاهد.. البرازيل تنهي الشوط الأول بثلاثية أمام بيرو في كوبا امريكا

انهي المنتخب البرازيلى الشوط الأول متفوقا على نظيره بيرو بثلاثية نظيفة ، من المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "أرينا كورينثيانز" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوباأمريكا التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجارى حتى 7 يوليو المقبل
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ويتصدر المنتخب البرازيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب بيرو بينما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الثالث برصيد نقطتين ومنتخب بوليفيا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
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